Eingeklemmter Fuß: 10 000 Euro Schaden

Am Mittwochnachmittag kam es in der Prächtinger Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 10 000 Euro Sachschaden. An einer Engstelle trafen ein Traktor und ein Pkw aufeinander. Beide hielten an, verständigten sich und der Traktor begann die Engstelle zu passieren. Hinter dem Pkw konnte eine 44-Jährige aus Oberküps nicht mehr anhalten und krachte in den stehenden Citroën eines 52-jährigen Chemnitzers. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sie mit dem Fuß zwischen Bremse und Gaspedal gekommen und hängen geblieben war. Bei dem Unfall wurde auch der Traktor tangiert. pol