Burgkunstadt vor 17 Stunden

Eingangstür beschädigt

Am Mittwoch zwischen 8.45 und 17 Uhr beschädigte ein Unbekannter die Eingangstür einer 63-Jährigen. Er schlug die untere Glasscheibe ein, so dass Schaden in Höhe von rund 250 Euro entstandt. Zeugenhin...