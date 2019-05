In der Zeit von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstag, 5.30 Uhr, wurde die Eingangstüre des E-Centers in der Spitzwiese beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekannter Täter einen Gegenstand gegen die Scheibe geworfen hat, so dass diese gesprungen ist, schreibt die Polizei. Dadurch entstand ein Schaden von circa 800 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol