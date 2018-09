Einführungsandacht zum Wanderkreuz

Eine Einführungsandacht zum Thema "Wanderkreuz" - Begegnung, Mitgehen, Mitgestalten im Rahmen der Ausstellung "Spuren zum Licht" von Ludger Hinse, findet am Sonntag, 16. September, in der Friedenskirche in Bad Brückenau statt. Beginn ist um 17 Uhr. Die Einführungsandacht, in der ein eigens gestaltetes Wanderkreuz vorgestellt und auf die Wanderschaft geschickt wird, steht unter dem Thema "Begegnung". Jeweils nach einer Woche begibt sich das Wanderkreuz auf den Weg zur nächsten Station, wobei in einem Logbuch die einzelnen Wegabschnitte dokumentiert werden. sek