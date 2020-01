Einführung von Bastian Schober

Zum 1. Januar hat Diakon Bastian Schober die Stelle als geschäftsführender Dekanatsjugendreferent der evangelischen Jugend angetreten. In einem Gottesdienst soll er nun offiziell begrüßt werden: am Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche. Beim anschließenden Empfang und Imbiss ist Gelegenheit, Bastian Schober persönlich kennenzulernen. red