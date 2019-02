Einführung in MS-Powerpoint

Ein VHS-Kurs "Powerpoint 2016 kompakt" beginnt am kommenden Montag, 25. Februar, um 18 Uhr in der Geschäftsstelle. Der Kurs führt in kleinen Schritten und anhand zahlreicher Übungen in das Erstellen von Präsentationen am Personalcomputer ein. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter der Telefonnummer 09261/60600 entgegen. red