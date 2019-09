Andrea Ritter führt am Freitag, 20. September, in die Meditation der Amartya-Tradition (Himalaya) ein. Es ist eine tiefgreifende Meditationstechnik, die weit jenseits des Verstandes führt. Beginn ist um 10 Uhr. Anmeldung ist im Awo-Treff, Telefon 09564/804844, oder per Mail an treff-bad-rodach@awo-coburg.de möglich. red