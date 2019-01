Bamberg 28.01.2019

Wagner-Verband

Einführung in den "Ring"

Hans Martin Gräbner setzt am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr in der Kreismusikschule, Kaimsgasse 23 in Bamberg, den zweiten und letzten Teil seiner "Ring"-Einführung fort. Nachdem der Pianist, Komponist...