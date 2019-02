Einführung in das Enneagramm

"Willst Du wissen, wie Du tickst?" - Nach der Charakterlehre des Enneagramms hat jedes Persönlichkeitsmuster eine bestimmte Weltsicht und betrachtet daher die Welt durch diesen entsprechenden Filter.

Die eigene Weltsicht zu erkennen und die daraus entstehende Weiterentwicklung zu erfahren, steht im Mittelpunkt eines Seminares zur Vertiefung des Enneagramms. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 27. Februar, im Seniorenzentrum Ebermannstadt statt. Sie soll zum Verstehen des eigenen Grundmusters führen. Das Enneagramm soll bei Problemen und Konflikten im Privaten wie bei der Arbeit helfen. Es trage dazu bei, die Dynamiken zwischen Menschen verschiedener Muster zu verstehen und damit zwischenmenschliche Probleme zu lösen.Referentin ist Cornelia von Aufseß. Sie gibt am Mittwoch, 13. Februar, eine Einführung. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus Resengörg in Ebermannstadt. Infos und Kontakt: info@consolare.de, www.consolare.de, Tel. 09194/725869. red