Einführung in Apple iOS-Geräte

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Einführung Apple iOS-Geräte" an. Ein eigenes Apple iOS-Gerät, wie iPad oder iPhone, sowie die PIN zum Entsperren der SIM-Karte sind mitzubringen am Montag, 18. November. Beginn ist um 18.30 Uhr im Wagners Hotel. Anmeldung unter Telefon 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red