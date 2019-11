Bamberg 29.10.2019

Einführung für ehrenamtliche Betreuer

Am Mittwoch, 6. November, findet beim Sozialdienst katholischer Frauen, Schwarzenbergstraße 8 in Bamberg, um 17 Uhr eine Einführung für neu bestellte ehrenamtliche Betreuer statt. Die Veranstaltung so...