Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt bietet die Veranstaltung "Hallo Löffel - Einführung der ersten Beikost" an. Termin ist am Mittwoch, 26. Februar, von 14 bis 15.45 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt mit der Referentin Michaela von der Linden. Weitere Informationen gibt die Behörde, die eine Außenstelle in Hofheim hat, im Internet unter www.AELF-sw.bayern.de. red