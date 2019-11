Einfluss des Designs auf die Politik

Design trägt immer auch ein politisches Element in sich. Davon ist der Architekt und Designtheoretiker Friedrich von Borries überzeugt. Er kommt am Donnerstag, 14. November, nach Coburg und referiert um 19 Uhr im Schlick 29. Im Hinblick auf das Verhältnis von Politik und Design stellt er die Frage, in welchem Spannungsfeld Design und Architektur heute agieren müssen, wenn sie politisch verantwortlich gestaltet werden wollen. Der Abend findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Demokratie - Gestalten - Planen - Bauen" statt und wird von der Hochschule Coburg organisiert. Der Eintritt ist frei. red