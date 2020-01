Einfamilienhaus in Brand ist Ziel von Einbrechern

Am Montag, 30. Dezember, sind Unbekannte in ein frei stehendes Einfamilienhaus in Eckental-Brand (Kreis Erlangen-Höchstadt) eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 16 und 19.45 Uhr nutzten die unbekannten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Brander Hauptstraße und hebelten ein Fenster zu dem Anwesen auf. Im Haus durchwühlten der oder die Täter sämtliche Räume und flüchteten mit einigen Hundert Euro Bargeld als Beute. Am aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Erlanger Kripo bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/2112-3333 zu melden. pol