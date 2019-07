Einfamilienhaus durch Brand schwer beschädigt

Vorsichtigen Schätzungen der Polizei zufolge entstand bei einem Brand eines Wohnhauses in Stegaurach am Samstagnachmittag ein Schaden von 200 000 Euro. Gegen 16.25 Uhr teilte die Integrierte Leitstelle Bamberg mit, dass der Dachstuhl eines Einfamilienhauses brennen würde. Als die alarmierten Feuerwehren, die Polizei und der vorsorglich informierte Rettungsdienst eintraf, stand der Dachstuhl schon in Flammen. Das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte nicht verhindert, dass sich die Flammen ausbreiteten. Glücklicherweise waren zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude, so dass auch niemand Verletzungen erlitt. Allerdings wurde die Gebäudesubstanz stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Maßnahmen durch die Polizei Bamberg-Land übernahm der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache. Foto: Nick Beyersdorf