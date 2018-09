Einfahrt verpasst, dann Wegweiser umgefahren

Ein Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr am Donnerstagmorgen die Staatsstraße 2290 von Bischofsheim kommend in Richtung Stangenroth. Dabei verpasste er die Einfahrt nach Gefäll. Beim Abbiegen übersah der Lkw-Fahrer die am rechten Fahrbahnrand angebrachten Wegweiser. Der Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. pol