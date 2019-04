Einfahrt bleibt gesperrt

Die Autobahndirektion Nordbayern lässt in der kommenden Woche die Verkehrsführung an der Baustelle der Talbrücke Lanzendorf umbauen. Die Arbeiten erfolgen zwischen dem 15. und 18. April jeweils in den Nachtstunden - von 19.30 bis 6 Uhr. Danach stehen auf der A 9 zwei Fahrspuren in jede Richtung zur Verfügung. Der Einfahrtsast an der Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron in Fahrtrichtung Nürnberg bleibt vorerst gesperrt.

Während der nächtlichen Umbauarbeiten wird der Verkehr teilweise auf eine Fahrspur je Richtung reduziert. In der Nacht zum Donnerstag ist zudem eine Sperrung in Fahrtrichtung Nürnberg mit Ausleitung an der Anschlussstelle Bad Berneck/Himmelkron erforderlich. Die Autobahndirektion bittet zu beachten, "dass insbesondere die erforderlichen Markierungsarbeiten stark von den Witterungsverhältnissen abhängig sind, so dass sich Verschiebungen der oben genannten Zeiten ergeben können".

Voraussichtlich in der 19. und 20. Kalenderwoche wird erneut eine Videobeobachtung zur Auswertung des Verkehrsflusses in der Baustelle erfolgen. Ein früherer Termin ist laut Behörde nicht möglich, da aufgrund der Feiertage keine repräsentativen Ergebnisse erzielt werden könnten. Nach Auswertung der Daten kann schließlich ermittelt werden, zu welchen Zeiten eine

Freigabe des Einfahrtsastes von der Bundesstraße 303 in Fahrtrichtung Nürnberg verkehrssicher und nicht staufördernd erfolgen kann.

Neue Untersuchung nach Ostern

Mit einer temporären Freigabe des Einfahrtsastes ist dann im unmittelbaren Anschluss der Untersuchung zu rechnen.

Aufgrund der sehr hohen Verkehrsbelastung auf der A 9 im betroffenen Abschnitt wurde nach Mitteilung der Direktion mit der derzeit bestehenden Verkehrsführung - zwei Fahrstreifen in Richtung Nürnberg, drei in Richtung Berlin - ein Maximum an möglichen Fahrspuren im Baustellenbereich angeboten. Im Ergebnis zeigte sich, dass Staus an den Spitzentagen Donnerstag und insbesondere Freitag in Fahrtrichtung Berlin damit vermieden werden konnten und auch der Einfahrtsast der A 70 in Richtung Berlin "bislang unkritisch in Erscheinung getreten" ist.

Dessen ungeachtet hat sich aber die Verkehrsabwicklung in Fahrtrichtung Nürnberg deutlich ungünstiger als erwartet entwickelt. Insbesondere der hohe Schwerverkehrsanteil an den Spitzentagen Montag und Dienstag hat zu unakzeptablen kilometerlangen Rückstauungen der Brummis im Vorfeld der Baustelle gesorgt. Besonders schwerwiegend war hierbei vor allem, dass sich diese in den Spitzenstunden aufgelaufenen Staus auch nur sehr langsam wieder abbauten. Erschwerend kam der sehr hohe Verkehrszufluss mit bis zu 600 Fahrzeugen in der Stunde durch den Einfahrtsast der Anschlussstelle der B 303 in Fahrtrichtung Nürnberg hinzu. Durch den hohen Zufluss von allein mehr als 100 Lastern pro Stunde wurde der Verkehrsfluss enorm gemindert. Nach erfolgter Sperrung des Einfahrtsastes zeigte sich, dass die Stauungen auf der A 9 nicht mehr in diesem Maße auftraten wie zuvor.

Die Videoauswertung des Verkehrsflusses innerhalb der Baustelle hat aber auch ergeben, dass die erforderliche Leistungsfähigkeit der beiden Fahrspuren in Richtung Nürnberg deutlich hinter den prognostizierten Werten zurückbleibt. In enger Abstimmung mit den beteiligten

Polizeidienststellen wurde deshalb in einer erneuten Gesamtabwägung entschieden, die Verkehrsführung umzugestalten.

Danach werden pro Fahrtrichtung nun zwei großzügigere Fahrspuren zur Verfügung stehen. Dadurch wird ein besserer Verkehrsfluss insbesondere in Fahrtrichtung Nürnberg erwartet. Die zukünftig erhöhte Staugefahr in Fahrtrichtung Berlin soll dabei durch eine geeignete Stauvorwarnung bestmöglich abgesichert werden.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitungsempfehlungen zu beachten. red