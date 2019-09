"Einfach tierisches" VHS-Konzert

Zum VHS-Konzert "Ladyssimo ... einfach tierisch!" lädt die Volkshochschule Bamberg am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr in den Großen Saal des Alten E-Werks ein. "Ladyssimo" - das sind die drei stimmgewaltigen Protagonistinnen Alexandra Eyrich, Elisabeth Merklein und Sonja Zillig. Das bewährte Ensemble wird beim VHS-Konzert ganz "tierisch". Es gackert und blökt, zwitschert, brüllt und schreit - natürlich alles innerhalb bewährter, gern gehörter und vielleicht sogar neuer Melodien. Tiere unter Wasser, in der Luft und am Land kommen zu Wort und Ton. Gäste dürfen sich überraschen lassen von der Vielfalt derer, die damals rechtzeitig auf die Arche gekommen sind und nun einen ganzen Konzertabend lang im Mittelpunkt stehen werden. Karten im Vorverkauf gibt es beim BVD, Lange Straße 39/41, Tel. 0951/9808220; Restkarten an der Abendkasse. Foto: p