Egal, ob lustiges Karten- oder strategisches Brettspiel, geselliges Miteinander und Spielspaß stehen im Mittelpunkt des Kurses "Spiele(n) lernen", der ab Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr in der Löwenstraße 15 stattfindet. Der Dozent wird verschiedene Genres an Spielen vorstellen und zum Ausprobieren zur Verfügung stellen. Vielleicht findet man so auch gleich das passende Weihnachtsgeschenk. Information und Anmeldung telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red