An Montagnachmittag führte die Polizei Ludwigsstadt eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 85 bei Pressig durch, wo 100 km/h erlaubt sind. Insgesamt wurden sechs Fahrzeugführer verwarnt. Zehn Fahrzeugführer mussten aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit angezeigt werden. Der Schnellste war mit 132 km/h unterwegs. Er muss mit einem Bußgeld von 80 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen.