Einer kann fliehen

Gegen 2.50 Uhr kam es am frühen Samstagmorgen am Grünen Markt zu einer Schlägerei, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Zwei Männer, von denen die Polizei einen wenig später festnehmen konnte, hatten zusammen auf einen 19-Jährigen eingeschlagen. Ein couragierter Zeuge, der dem Opfer helfen wollte, bekam ebenfalls die Fäuste der Täter zu spüren. Die zwei Schläger flüchteten, als sie erkannten, dass die Polizei verständigt wurde. Einer von ihnen, ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis, konnte festgenommen werden. Da er sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam behalten. Der Mann war mit rund zwei Promille stark alkoholisiert. Der zweite Schläger ist bislang unbekannt. Die zwei 21 und 20 Jahre alten Opfer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg - Stadt zu melden. red