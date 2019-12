Einer fuhr zu weit links

Im Fall einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion Coburg. Am Donnerstag um 6.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf der B 303 in Richtung Schorkendorf, als ein Fahrzeug im Begegnungsverkehr zu weit links fuhr und so mit seinem Kleintransporter kollidierte. Dadurch zerbrachen der Außenspiegel und die Scheibe der Fahrerkabine. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Coburg unter Telefon 09561/6450 entgegen. pol