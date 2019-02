Einer fuhr zu weit links

Ein 53-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Hyundai zwischen Cottenau und Wirsberg unterwegs. In einer Kurve streifte er den entgegenkommenden Mercedes eines 77-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Wer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte, konnte an der Unfallstelle nicht geklärt werden. pol