Einer feierte sogar die Gnadenkonfirmation

Feierliche Jubelkonfirmation in der Kirchengemeinde Muggendorf: 36 Frauen und Männer fanden sich in der Laurentiuskirche zur goldenen, diamantenen, eisernen, und gar Gnadenkonfirmation ein. Richard Sebald trat 1943 erstmals zum Tisch des Herrn und feierte dieses seltene Jubiläum.

Georg Benning, Heinz Tölk, Gunda Taut, Georg Lukas, Johann Friedrich, Paul Messingschlager, Inge Seybert und Helga Göring waren die Konfirmandenjahrgänge 1948/1949, sie feierten ihre eiserne Konfirmation.

Karl Sponsel und Konrad Oppel sind aus den Jahrgängen 1958/1959, sie feierten das diamantene Fest.

Johann Seliger, Ursula Röpke, Angelika Feiler-Martin, Jutta Flores, Annemarie Röder, Annegret Schmied, Henriette Trautner, Karin Brütting, Elisabetha Penning, Marlene Gröschel, Karl-Heinz Feulner, Georg Müller, Erich Pöhlmann, Hans Regus, Hans Schaller, Brigitte Arndt, Beate Edelmann, Waltraud Ebenhack, Rosemarie Krasser, Elfriede Polster, Brigitte Sponsel, Hildegard Kranig, Barbara Bezold, Hedwig Reimann, Elisabeth Müller bildeten die große Gruppe der Jahrgänge 1968/1969 und somit der goldenen Konfirmation.

Den Gedenkgottesdienst in der voll besetzten Kirche hielt Dekan Günther Werner. Die Feier wurde von Pfarrer i. R. Ludwig Bock an der Orgel, dem Posaunenchor Streitberg sowie dem Gesangverein "Harmonie" Muggendorf in Chorgemeinschaft mit dem Kirchenchor Kunreuth musikalisch umrahmt. hl