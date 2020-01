Einer entkam, einer wurde "Gast" der Polizei

Eine Streife der Polizei kam am Sonntagmorgen gegen 3.25 Uhr zu einer körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Diese spielte sich auf dem Vorplatz des Bamberger Bahnhofes ab. Während einer der an der Auseinandersetzung beteiligten Männer flüchten konnte, wurde der zweite Aggressor in Gewahrsam genommen. Hierbei widersetzte er sich allerdings zunächst. Und obendrein beleidigte er dabei auch noch die eingesetzten Polizeibeamten mehrmals. Nachdem der Mann dann ruhiggestellt werden konnte, nahmen die Polizisten ihn mit. Der Streithahn verbrachte die Nacht dann absolut sicher: in der Ausnüchterungszelle, er hatte 1,9 Promille intus. pol