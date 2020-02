Einer, der gerne mal aneckt

Der Schweizer Songwriter Faber schreibt pointierte Songs, die gleichzeitig zum Klügsten und Polarisierendsten gehören, was es in deutscher Sprache zu hören gibt. Am Freitag, 24. Juli, gibt er ab 19 Uhr ein Konzert beim Open-Air "Kulturinsel Wöhrmühle". Einlass ist ab 18 Uhr.

Mit seinem zweiten Album "I fucking love my life", veröffentlicht am 1. November 2019, geht er nun auf "Promotour 2020" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Großteil der Termine ist bereits ausverkauft, und daher legt Faber nun noch einmal nach und verlängert die Tour mit weiteren Konzerten im Herbst.

Mit seinem Debütalbum "Sei ein Faber im Wind" hat er 2017 den Startschuss für eine schon jetzt beeindruckende Karriere gegeben: Drei ausverkaufte Tourneen und Headlinerslots auf geschmackssicheren Festivals - Faber wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert.

Musik wie aus einem Guss

Gemeinsam mit seiner Band (Posaune und Percussion: Tillmann Ostendarp, Bass und Cello: Janos Mijnssen, Gitarre, Percussion und Saxofon: Max Kämmerling, Piano: Silvan Koch) steht Faber nun schon seit Jahren gemeinsam auf der Bühne. Und das blinde musikalische Verständnis hört man auch: Faber live - das groovt, ist trickreich, flüssig und klingt wie aus einem Guss.

Faber arbeitet eher wie ein beobachtender Schriftsteller, als dass er den in Deutschland so beliebten authentisch-melancholischen Formatradio-Songwriter mit Dreitagebart gibt. Wegen dieser Rollenspiele ecken seine Songs an. Und gleich die erste Single-Auskopplung aus "I fucking love my life" trägt den Titel "Das Boot ist voll" und tut genau das: Sie polarisiert. Ein durchaus brutales Statement gegen den Rückfall in düstere Zeiten, eine Kampfansage an die rechtspopulistischen Spinner, die nicht nur in Deutschland aus ihren Löchern kriechen.

Faber gesteht kurz nach der Veröffentlichung ein, dass er vielleicht zu weit gegangen ist: Nach der Veröffentlichung des Songs ist er unzufrieden mit dem drastischen Refrain und lässt ihn - gegen die Meinung seines Umfeldes - durch eine neue Version ersetzen. In den Medien braut sich ein erster kleiner Sturm der Entrüstung zusammen.

Faber bringt die Ambivalenzen der Jetzt-Zeit auf den Punkt. Alles widerspricht sich. Die einen wollen den Planeten retten, fahren aber mit dem SUV zum Biomarkt. Die anderen schauen Pornos, können sich aber nicht mehr verlieben. Allein die Oberfläche gibt noch Halt. Sinn macht längst nichts mehr. Und Faber steht daneben, ein Glas Wein in der Hand und versteht die Welt nicht mehr. Versteht sich selbst nicht mehr. Und tut das, was er am besten kann: Er singt darüber, und zwar dort, wo er einfach hingehört: auf der Bühne, in den Clubs, wenn es draußen dunkel ist. Im Gucci-Anzug von "96", vollgeschwitzt. Mit Rotweinflecken und Kippe im Mundwinkel. Eine Gitarre in der Hand. Ein paar Zeilen, die so kein anderer schreibt. Mehr braucht er dafür nicht.

