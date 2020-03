Einer der Ersten aus der zweiten Reihe

An seinem 76. Geburtstag ist am Freitag Bertram Kretschmann nach längerer Krankheit verstorben. Im Forchheimer Faschings- und Kulturleben war er über Jahrzehnte hinweg eine bekannte Größe, auch wenn er ganz bewusst und gerne aus der zweiten Reihe agierte.

Für den Gesangverein Eintracht, die Spielgemeinschaft "Brettla", das Kulturamt der Stadt und für das Pfalzmuseum war er Motor, Ideengeber und Helfer.

Aus seiner beruflichen Tätigkeit im grafischen Bereich bei MAN Nürnberg und bei Schaeffler war ihm das Talent gegeben, in der Öffentlichkeit etwas bewegen zu können. Und das hat er für seine Heimatstadt Forchheim gerne genutzt.

Verwurzelt in der evangelischen Johannis-Gemeinde und im Evangelischen Verein führte ihn der Weg zum Gesangverein "Eintracht". Diesen hob er an der Seite des Vorsitzenden Hans Schmelmer in den 60er und 70er Jahren mit Elferrat, Faschingsbällen und Schlüsselübergabe im Rathaus auf Augenhöhe mit dem Liederverein. Eine legendäre "Konkurrenz", die die Wurzel war für das Fortbestehen dieser Tradition in der heutigen Siedlergemeinschaft Lichteneiche. Kretschmann wurde für seine Verdienste mit dem höchsten Orden des Fastnachtsverein Franken geehrt.

Hohe Verdienste im Ehrenamt

Sehr eng arbeitete der Verstorbene mit dem Kulturbeauftragten der Stadt und Freund Dieter George zusammen. Viele Jahre moderierte er im Sommer die Stadtparkserenade, bis heute eine der best besuchtesten Kulturveranstaltungen der Stadt, die allen Musik- und Sängergruppen ein Podium bietet.

Er war im Gründungsvorstand der Spielgemeinschaft "Brettla", immer präsent bei Veranstaltungen im Hof der Kaiserpfalz und für das Museum übernahm er als Aushilfskraft Dienst an der Kasse. Für seine Verdienste im Ehrenamt wurde ihm das Ehrenkreuz des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen.Aushilfskraft - diese Bezeichnung trug Bertram Kretschmann wie einen Orden. Immer da, wenn er gebraucht wurde. Er hatte für jeden Besucher ein freundliches Wort, das oft von einem Lachen begleitet war. Mit einem Lächeln wird man sich auch an ihn erinnern. mw