Einen Tag lang keine ICE über Coburg, sondern durchs Saaletal

Die Bahn baut ihre Strecken aus - und das wirkt sich auf den Zugverkehr aus. Weil in den Hauptbahnhöfen von Erfurt und Halle umfangreiche Bauarbeiten laufen, werden von 19. bis 22. Juni Züge den Hauptbahnhof in Halle nicht anfahren. Am Samstag, 22. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr, kommt der Verkehr auf der ICE-Strecke Nürnberg-Erfurt-Halle sogar ganz zum Erliegen.

Das wirkt sich auch auf Coburg aus: Den ganzen Samstag werden keine ICE in Coburg halten. Die ICE zwischen Berlin/Hamburg und München fahren auf der alten Strecke durchs Saaletal. Damit entfallen auch die Stopps in Erfurt. Dafür halten die ICE in Naumburg und teilweise in Saalfeld, um Anschlüsse nach Erfurt zu ermöglichen. Wer in Oberfranken zu- oder aussteigen will, muss das in Bamberg tun.

Das bedingt bei den ICE Reisezeitverlängerungen von bis zu 90 Minuten. Die Züge fahren in ihren Startbahnhöfen entsprechend früher ab. Von den Sperrungen betroffen sind auch etliche Regionalbahnlinien in Thüringen.

Die Sperrung der Schnellfahrstrecken Bamberg-Erfurt und Erfurt-Halle/Leipzig am 22. Juni wird genutzt, um Notfallübungen durchzuführen. sb