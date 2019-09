Einen Tag im Wilden Westen erleben

Der Michelauer Fotoclub plant einen besonderen Ausflug - in den Wilden Westen. Ziel ist am Samstag, 21. September, die Westernstadt Pullman City, ein Freizeit- und Erlebnispark in Eging am See. Der Park bietet zahlreiche Events: die History-Show mit Kutschen, Cowboys und Indianern, eine Wild-West-Show, indianische Tänze, einen Trapperlauf für Kinder, das Herbstrendezvous für Trapper und Indianer, an dem auch viele Freizeitindianer teilnehmen, die so die amerikanische Geschichte wieder aufleben lassen. Abfahrt mit dem Reisebus ist um 6.15 Uhr am Anger in Michelau. Interessierte werden gebeten, unter Angabe ihres Namens zeitnah eine Anzahlung für die Busfahrt (zehn Euro für Erwachsene, für Kinder bis 15 Jahre ist die Fahrt frei) auf das Konto des Michelauer Fotoclubs einzuzahlen. Die Bankverbindung lautet: IBAN DE 37 7709 1800 0000 1238 11. Bei einer nachträglichen Stornierung kann das Geld nicht zurückgezahlt werden. red