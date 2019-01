Einen Tag im Awo-Treff erleben

Wer sich fragt, was der Awo-Treff überhaupt macht oder was im Treff am Bürgerplatz angeboten wird, kann sich hier ab Dienstag, 6. Februar, informieren. Für alle, die sich für PC und Medien interessieren, geht es um 10 Uhr mit dem Stammtisch "PC-Könner" los. Hier treffen sich jeden Dienstag bei einer Tasse Kaffee vor dem PC die Interessenten zum Austausch. Danach hat man die Möglichkeit, zum Mittagstisch zu bleiben. Das Team vom Treff kocht jeden Dienstag ein Mittagessen. Um wieder in Schwung zu kommen, kann man dann mit den anderen Darts spielen. red