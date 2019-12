Einen Schutzengel als Beifahrer gehabt

Gleich mehrere Schutzengel muss ein junger Fahranfänger am Samstagfrüh, kurz nach 6.30 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Uttenreuth und Marloffstein gehabt haben. Der 18-Jährige kam mit seinem Wagen, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, zunächst ins Schlingern. Im weiteren Verlauf geriet er ins Bankett der Gegenfahrbahn. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die rechte Fahrspur zu bringen, fuhr er gegen eine Böschung, so dass der Wagen regelrecht nach oben katapultiert wurde. Hier prallte der Pkw in beträchtlicher Höhe gegen eine massive Eiche, fiel zu Boden und kam auf dem Dach zum Liegen. Sofort begann das auf dem Dach liegende Fahrzeug zu brennen. Couragierte Anwohner und Ersthelfer löschten das Feuer. Der junge Mann war eingeklemmt und musste durch die umliegenden Feuerwehren aus dem Wrack geborgen werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Der junge Mann wurde mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen mit dem Notarzt in die Uniklinik Erlangen gebracht, erlitt aber nur eine Gehirnerschütterung und Prellungen. pol