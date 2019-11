Am Sonntag, 10. November, findet wieder um 18 Uhr ein etwas anderer Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche in Lichteneiche statt. Das Thema lautet "Hast du einen Platz gefunden?" Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Lichtblick-Band. Anschließend findet im Kirchenvorraum ein Missionsbasar der KAB statt. Der Erlös fließt in Projekte in Madagaskar. red