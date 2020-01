Einen Monat für fast ein Promille

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 43-jähriger Kulmbacher, als er in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr in der E.-C.-Baumann-Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Der Test am Alkomaten ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Die Beamten beendeten die Fahrt des Kulmbachers noch an Ort und Stelle und stellten auch den Fahrzeugschlüssel sicher, den wenig später ein nüchterner und fahrtüchtiger Bekannter entgegennehmen durfte.

Den Opelfahrer erwartet nun wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit eine Anzeige. Der 43-Jährige muss mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. pol