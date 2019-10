Einen mehrfachen Fahrraddieb erwischt

Ein amtsbekannter Lichtenfelser wurde in der Nacht zum Dienstag in der Bamberger Straße von der Polizei kontrolliert. Dabei konnte er keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des mitgeführten Fahrrades geben. Wenig später stellte sich heraus, dass das Rad wegen Diebstahls zur Sachfahndung ausgeschrieben war. Der Beschuldigte trug zudem eine Sporttasche bei sich, in der sich Aufbruchswerkzeug befand. Bei der Wohnungsnachschau fanden Polizeibeamte in der Garage ein weiteres Fahrrad, das zuvor entwendet worden war. Der Mann wird wegen Fahrraddiebstahls angezeigt.