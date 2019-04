Einen Kinderbuchautor hautnah erleben

Das hat sich sicher schon mancher gewünscht: einen Kinderbuchautor alles über seine Arbeit und seine Bücher zu fragen. Die Möglichkeit dazu besteht beim Ferien-Lesespaß von Mentor Lesespaß Coburg. Er ist gedacht für Lesekinder mit ihrem Mentor oder Sprachpaten, die in den Osterferien zu Hause sind. Der Lesespaß findet am Freitag, 26. April, von 11 bis circa 12.30 Uhr im Großen Saal der Gaststätte Münchner Hofbräu, Kleine Johannisgasse 8, statt. In Absprache mit seinem Mentor kann ein Lesekind auch ein Geschwisterkind mitbringen. Erwartet wird der Kinderbuchautor Christian Seltmann, der in Coburg lebt. In lockerer Atmosphäre geht es um das Lesen und um Bücher. Für die Kinder gibt es auch etwas zu gewinnen. Wer zum Ferien-Lesespaß kommen möchte, meldet sich bitte an unter mentor-lesespass.coburg@t-online.de oder unter Telefon 09561/33450 (mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr, ansonsten Rückruf). red