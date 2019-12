Ein junger Mann aus Kronach erstattete bei der Polizei Strafanzeige, da er offensichtlich einem Betrüger aufgesessen ist. Der Geschädigte hatte über Ebay-Kleinanzeigen sein Samsung S 9 Mobiltelefon zum Kauf angeboten. Auf das Inserat meldete sich ein Interessent aus Großbritannien. Der Kaufinteressent wollte als Sicherheit eine Sendungsbestätigung haben und bot dem Verkäufer an, deutlich mehr für das Telefon zu zahlen. Stattdessen sollte der Verkäufer einen Gutschein eines bekannten Online-Versandhandels lösen und die Freischaltungs-Codes an den Kaufinteressenten übermitteln. Der Geschädigte ließ sich auf den Deal ein und ist jetzt sein Telefon, sowie einen zweistelligen Geldbetrag in Form eines Gutscheins los.