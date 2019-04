Eineinhalbjährige büxt der Mutter aus

Eine Mitteilung über ein allein umherlaufendes Kind ging am späten Samstagnachmittag bei der Polizei ein. Das eineinhalbjährige Mädchen lief ohne Schuhe in der Schwedenstraße umher. Die Beamten nahmen das Kind in ihre Obhut und konnten kurz darauf die Mutter ausfindig machen. Diese hatte noch gar nicht bemerkt, dass das Mädchen weggelaufen war. pol