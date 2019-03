Eine Zeitreise in die wunderbare Welt des Jazz

Die Namen von Billie Holiday, Ella Fitzgerald und Sarah Vaughan haben bis heute nichts von ihrem Klang verloren: Es sind Jazz-Legenden, die auch im 21. Jahrhundert noch von den Fans dieser Musikrichtungen gefeiert werden. Sängerin Daniela Hertje versuchte im Atelier Burger, gemeinsam mit ihrer Begleitung, ihrem Vater Vitali Hertje, das Timbre zu neuem Leben zu erwecken. Daniela Hertje hatte sich ungeheuer viel Wissen über die drei Jazz-Größen angeeignet. Sie hatte immense Textpassagen auswendig gelernt und reproduzierte diese auf der Bühne, wenn auch mit einem Hänger, den sie mit Charme überspielte.

Die Theorie wurde mit Evergreens gewürzt. Doch die Lebensläufe, die Geschichten hinter den Jazzlegenden und vor allem die Stimmen der einzelnen Legenden waren zu umfangreich, als dass es einer einzigen Person gelingen hätte können, auch nur einer der Jazzlegenden gerecht zu werden. Hinzu kam, dass das Publikum durch das Herumspringen und durch die Verbindung der verschiedenen Lebensläufe verwirrt wurde.

Natürlich erinnerte Daniela Hertje an Ella Fitzgeralds Auftritte mit Chick Webb, einem der legendäresten Schlagzeuger und Bandleader der damaligen Zeit. Daniela Hertje interpretierte "Love and Kisses", Ella Fitzgeralds erste Platte. Und natürlich durfte auch der fröhliche "A Tisket A Tasket" oder "Fever" nicht fehlen, um nur einige Songs zu nennen. Daniela Hertje übertraf sich beim Song "Basin Street Blues" selbst, sie imitierte - so wie es einst Ella Fitzgerald getan hatte, Louis Armstrong, erntete dafür Spontanapplaus.

Billie Holiday war eine der ersten Jazzsängerinnen, die mit weißen Musikern auf der Bühne stand. Sie starb als "gebrochene" Frau, gezeichnet von gewalttätigen Männern, Entzugsversuchen, Schwermut und Drogen. Auch ihre Songs spiegelten ihr "bewegtes" Leben wider. Daniela Hertje gab das vieldeutige "Good Morning Heartache" zum Besten oder "Strange fruits", ein Lied, das die gehängten Schwarzen zum Thema hatte. Von Sarah Vaughan hatte Daniela Hertje Songs wie "Body and Soul" im Repertoire. Beim Jazz-Abend im Atelier Burger stimmte das Ambiente. Vitali Hertje begeisterte mit einfühlsamem Piano-Spiel. Daniela Hertje wählte bekannte Songs, die das Publikum liebte, aus, darunter auch "Down hearted Blues" oder "Travelling all Alone" . Der Auftritt wurde zu einer Zeitreise in die Vergangenheit für alle Jazzbegeisterten.