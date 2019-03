Eine Woche in der Gemeinschaft von Taizé

Die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit in Haßfurt bietet in den Osterferien vom 22. bis 28. April (Ostermontag bis Sonntag) eine Fahrt für Jugendliche und junge Erwachsene nach Taizé in Frankreich an. Die Jugendtreffen in Taizé werden von einer Gemeinschaft von Brüdern getragen, wie die Regionalstelle mitteilte. Die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit ist Teil des Diözesanbüros und damit des Bistums Würzburg.

Alle, die mit nach Taizé kommen, können sich eine Woche lang auf den Rhythmus des gemeinsamen Lebens einlassen: drei tägliche Gebete gemeinsam mit den Brüdern der Commu-nauté, Begegnung mit Menschen aus vielen anderen Ländern, gemeinsame Mahlzeiten, Gespräche in Kleingruppen und Mithilfe bei den praktischen Arbeiten (Essen austeilen, abspülen und weitere Tätigkeiten für die Gemeinschaft), einfache Lebensbedingungen, eine fröhliche und entspannte Atmosphäre auf dem ganzen Hügel von Taizé.

Taizé ist den Angaben zufolge auf jeden Fall ein ganz besonderer Ort der Besinnung und des Nachdenkens - für viele Jugendliche ist es eine geniale und besondere Zeit, in der man Kraft tanken kann, indem man seinen Glauben ganz bewusst lebt.

Auch für Erwachsene

Die Fahrt ist laut der Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit nicht nur für Jugendliche und junge Erwachsene geeignet. Gerne können auch interessierte Erwachsene diese Woche in Taizé verbringen.Weitere Informationen zur Fahrt und Ameldemöglichkeit: Kirchliche Jugendarbeit, Regionalstelle Haßfurt, Telefon 09521/619620, E-Mail info@kja-regio-has.de. red