Eine Woche drehte sich alles ums Lesen

Den bundesweiten Vorlesetag nutzte die Euerdorfer Einhard-Grundschule als Anlass, um sich eine ganze Woche lang intensiv mit dem Thema Lesen auseinanderzusetzen. In Anlehnung an das diesjährige Thema der Umweltschule "Insekten im Fokus" stand die Lesewoche unter dem Motto "Das große Krabbeln und Kriechen". Die Lehrerinnen der Einhard-Grundschule führten mit großem Engagement in ihren Klassen verschiedenste Projekte durch, die sie am Ende der Schule präsentierten. Die Schüler und Schülerinnen entwarfen beispielsweise Comics zu einem Roman, setzten die Geschichte der drei Schmetterlinge in ein szenisches Spiel mit musikalischer Begleitung um, inszenierten ein Lied als Schattenspiel, erstellten Insektenrätsel und gestalteten Plakate zu gelesenen Sachtexten. In ein Klassenzimmer zog ein Zimmermädchen mit Bienenstock ein. Während der ganzen Woche konnten sie es sich außerdem in der Leselounge gemütlich machen und in vielen Büchern passend zum Thema schmökern. Auch der Bücherflohmarkt - für Schüler von Schülern - kam genauso gut an wie das Schauen eines Filmes. Als Höhepunkt fand eine Lesung mit Autorin und Theaterschauspielerin Sylvia Schopf statt. Mit ihrem Buch "Peppi Peperoni" und allerhand Requisiten, mit denen sie einen Teil der Geschichte nachspielte, begeisterte sie ihre Zuhörer, die als quietschende Schranktüren oder fallende Umzugskisten Teil der Geschichte sein durften. red