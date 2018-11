Eine Woche Cinema Italia

Am morgigen Donnerstag startet zum fünften Mal in Kooperation mit Mosaico Italiano e. V. das italienische Filmfestival "Cinema! Italia!" im Lichtspielkino. Das Programmkino in der Unteren Königstraße 34 präsentiert eine Woche lang italienische Filme, die bisher in Deutschland noch nicht gelaufen sind. Alle Filme werden im italienischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt, teilen die Veranstalter mit.

Wein, Pasta, Filme

Am Donnerstag, 22. November, wird das Festival ab 18.15 Uhr mit verschiedenen Weinen und einem Klassiker der italienischen Küche eröffnet: Pasta e ceci - Pasta und Kichererbsen. Weitere Informationen und Reservierungen unter 0951/26785 im Lichtspiel oder unter www.lichstpielkino.de. red