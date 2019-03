Eine willkommene Abwechslung

Beate Wunder sitzt mit Frieda Schott an einem Tisch. Die ehrenamtliche Demenzbetreuerin bei den Johannitern hält der 92-Jährigen eine Dose unter die Nase. "Nach was riecht das?", fragt Beate Wunder. "Nach Weihnachten", antwortet die Seniorin wie aus der Pistole geschossen und lächelt glücklich. In dem kleinen Plastikbehälter war Kardamom. "Das haben wir früher immer ans Weihnachtsgebäck getan", erzählt Frieda Schott.

"Aber das riecht nicht gut", kommentiert sie die nächste Geruchsprobe. "Stimmt", wundert sich die Betreuerin. Obwohl eigentlich Zitronenduft in dem Döschen sein sollte, riecht der Inhalt ein bisschen unangenehm. An den Riechstationen sollen bei Demenzkranken und älteren Menschen, die zu den Gruppenstunden ins evangelischen Kantorat kommen, Erinnerungen geweckt werden.

Mehr als 1,7 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Demenz - Tendenz steigend. Für Betroffene bietet die Demenzbetreuung der Johanniter in Untersteinach wöchentliche Unterhaltungsnachmittage an. Auch Senioren sind herzlich willkommen.

Familiäres Miteinander

"Uns ist ein familiäres und vertrauensvolles Miteinander in der Gruppe sehr wichtig. Unsere Besucher sollen sich geborgen und wertgeschätzt fühlen", sagt Gruppenleiterin Heidi Pitroff. "Die gemeinsamen Aktivitäten während der Gruppenstunden haben das Ziel, die kognitiven und motorischen Fähigkeiten zu fördern und so lange wie möglich zu erhalten", so Pitroff.

Das Riechspiel sei nur eine Möglichkeit, um Erinnerungen zu wecken. "Man muss Demenzkranke in ihrer Welt lassen. Es macht keinen Sinn, einen Streit anzuzetteln oder die Menschen zu maßregeln, wenn sie etwas verwechseln", erklärt Pitroff und nennt ein einfaches Beispiel. Wenn ein Teilnehmer auf ein Glas Wasser zeige und den Inhalt als Orangensaft bezeichne, stelle man den Fehler nicht richtig. "Man muss das Spiel aufnehmen. Ich frage dann, ob sie etwas von dem Orangensaft habe möchten", so Pitroff. Sie wolle bei den Kranken kein schlechtes Gefühl wecken.

Ein bisschen Inspiration

Bei den wöchentlichen Gruppentreffen in Untersteinach gibt es immer Kaffee und Kuchen. "Wir basteln, singen und spielen zusammen. Wir wollen auch die Angehörigen durch die Gruppenstunden entlasten", so Pitroff. Genauso sieht es auch Peter Herold (71). Ausnahmsweise bleibt er bei der Gruppenstunde einmal an der Seite seiner Frau. "Normalerweise nutze ich die Zeit, um Dinge zu erledigen, die ich sonst nicht machen kann", so der 71-Jährige.

Seine Frau Cornelia ist erst 64 Jahre alt. Nach einem Aneurysma ist sie an Demenz erkrankt. "Man muss erst lernen, wie man mit der Krankheit umgeht", sagt der Senior. Denn die Krankheit habe auch eine Wesensveränderung zur Folge.

Peter Herold lässt sich durch die ausgebildeten Berater inspirieren. "Man braucht selber viel Geduld. Ich bin mit meiner Frau viel unterwegs und versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Wir spielen auch zu Hause viel, aber man darf sie nicht aufregen", sagt er. Auch in der Gruppenstunde mag Cornelia Herold gerne eine Partie "Mensch, ärgere dich nicht" spielen. Das Glück ist auf ihrer Seite: Oft gewinnt sie, auch dieses Mal. "Wir wollen den Angehörigen durch unsere Gruppenstunden bin bisschen Luft und Zeit verschaffen, um etwas zu erledigen oder einfach ein bisschen durchzuschnaufen", erklärt Andreas Straube, Pflegedienstleiter bei den oberfränkischen Johannitern.

Schicksalsschläge

Die Demenzbetreuer fanden meist durch persönliche Schicksalsschläge den Weg zu den Johannitern. Sieglinde Schuster ist schon seit vielen Jahren als ehrenamtliche Betreuerin aktiv. Beate Wunder kam mit dem Thema Demenz durch ihre Mutter in Berührung. "Nach einem Schlaganfall erzählte sie immer so Dinge, die nicht zutreffen konnten. Ich habe dann einen Kurs für Demenzhelfer gemacht, um verstehen zu können, was da passiert", sagt sie.

Heidi Pitroff wurde durch Nachbarn mit dem Thema Demenz konfrontiert. "Sie kamen oft rüber zu mir, weil sie nicht mehr wussten, wie der Fernseher anging", erzählt sie.

Aktuell sind in der Demenzgruppe einige Plätze frei. Etliche Erkrankte sind inzwischen im Pflegeheim oder verstorben. "Wir würden uns über Interessierte freuen", sind sich die Demenzhelfer einig.