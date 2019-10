Eine-Welt-Zentrum in Burgwindheim schließt Ende 2019

Der Sachausschuss "Mission, Entwicklung und Frieden" der Pfarrei hatte vor 15 Jahren die Idee, einen "Eine-Welt-Laden" in Burgwindheim ins Leben zu rufen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben seitdem mit viel Liebe, großer Mühe und vielen Stunden Eigenleistung den Laden in der Remise im Schlosshof eingerichtet und am Laufen gehalten.

Hier werden faire Produkte wie Kaffee, Tee, Schokolade, aber auch viele Handwerksartikel aus fairem Handel verkauft, um die Bauern zu unterstützen, damit sie einen fairen Preis für ihre Waren erhalten.

Weiter wurden durch viele Spendenaktionen, wie "Faires Frühstück", Verkauf von Kaffee und Kuchen am Blutsfest oder am Adventsmarkt, Wanderaktionen Gelder für Brasilienprojekte gesammelt und weitergeleitet. So konnte bereits nach zwei Jahren ein Haus in Brasilien gebaut werden, in dem etwa 15 Straßenkinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren betreut und unterrichtet werden. Auch die Erzieherinnen wurden von Burgwindheimer Spenden bezahlt.

Mittlerweile wird eine kleine Gemeindeschule im Nordosten Brasiliens unterstützt. Zentrums-Mitarbeiterin Gerdi Pessler, spricht perfekt Portugiesisch. Sie übersetzt den Schriftverkehr mit Brasilien und reist fast jedes Jahr zu den von Burgwindheim unterstützen Projekten. Weil der Umsatz rapide sank, Unterstützer wegfielen, neue ehrenamtliche Mitarbeiter fehlen, wird das Zentrum Ende des Jahres geschlossen. Seit Oktober findet ein Ausverkauf statt. Die Projekte werden über Spenden weiter unterstützt. Spendenkonto: Pfarrei Burgwindheim, Sachausschuss Mission, Entwicklung, Frieden,

IBAN: DE43 7705 0000 0300 2144 91, Sparkasse Bamberg. red