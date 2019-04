Gefäll vor 19 Stunden

"Eine-Welt-Waren" am Misereor-Sonntag

Im Anschluss an den 8.30 Gottesdienst am Sonntag, 7. April, werden in Gefäll wieder"Eine-Welt-Waren" zum Misereor-Sonntag angeboten. Die Waren sind im Pfarrhaus erhältlich. sek