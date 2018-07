Eine-Welt-Verkauf im Rathaus

red



Das Eine-Welt-Team der Kirchengemeinde Lauenstein lädt zum monatlichen Eine-Welt-Verkauf diesmal am Freitag, 6. Juli, von 14 bis 17 Uhr ins Rathaus-Foyer Ludwigsstadt ein. Verkauft werden fair gehandelte Waren gemütlich bei Kaffee und Kuchen . Diesmal werden zehn Jahre Weltverkauf im Rathaus gefeiert und der Stab an das neue Team übergeben. Eine Spendenübergabe an das "Timothy Project Lighthouse" ist vorgesehen.