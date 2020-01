Eine-Welt-Gruppe feiert Jubiläum

Anlässlich des Jubiläums zum 25-jährigen Bestehen der "Eine-Welt-Gruppe" des Oberen Sinngrunds beginnt die Eucharistiefeier für alle Gemeinden am Sonntag, 19. Januar, bereits um 10 Uhr. Der Gottesdienst findet in der St.-Martin-Kirche in Riedenberg statt. sek