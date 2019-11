Eine-Welt-Basar in Unterleinleiter

Am Sonntag, 1. Dezember, findet von 9 bis 12 Uhr auf dem Dorfplatz in Unterleinleiter der ökumenische Eine-Welt-Basar statt. Bei Torten, Waffeln und Glühwein und zu den Klängen des evangelischen Posaunenchores kann die adventliche Zeit beginnen. Es gibt handgefertigte Sachen, ebenso Leckereien und vieles mehr. Der Erlös geht an die Kindernothilfe in Duisburg. red