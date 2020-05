Eine weitere Neuinfektion im Landkreis

Im Landkreis Haßberge gibt es aktuell 155 bestätigte Coronavirus-Fälle (Stand: 26. Mai, 12.30 Uhr). Das ist einer mehr als am Montag, wie das Landratsamt gestern mitteilte. 146 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell drei Personen an dem neuartigen Virus erkrankt. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei sechs Personen. In häuslicher Isolation befinden sich 26 Bürger.

Aktuell drehen sich viele Fragen rund um kirchliche Feiern und Gottesdienste, die unter Auflagen seit 10. Mai wieder stattfinden dürfen, generell aber auch um Musik- und Theateraufführungen oder Mitgliederversammlungen von Vereinen. Das Landratsamt Haßberge weist darauf hin, dass zurzeit für derartige Veranstaltungen keine Ausnahmeregelungen erteilt werden.

Regelungen bei Gottesdiensten

Das heißt konkret bei Gottesdiensten: Die Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen im Freien darf nicht überschritten werden und es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Für alle Teilnehmer besteht Maskenpflicht, ausgenommen hiervon sind das liturgische Sprechen und Predigten. Der Gottesdienst (egal ob im Freien, in der Kirche oder als Prozession) wird auf höchstens 60 Minuten beschränkt. Bei der kirchenmusikalischen Gestaltung der Gottesdienste in der derzeitigen Krise muss generell auf Ensemblegesang und auf die Verwendung von Blasinstrumenten (Blech- und Holzbläser) verzichtet werden. Die Verwendung der Orgel und anderer Instrumente wie Streicher, Gitarre oder Akkordeon, bei deren Spiel ein Mund-Nase-Schutz getragen werden kann, ist bei Wahrung der üblichen Abstands- und Hygieneregelungen gestattet. Darüber hinaus ist nur der Gesang eines Kantors/Solisten zulässig. Alle übrigen Veranstaltungen und Versammlungen sind generell noch untersagt. Weitere Informationen finden Interessierte wie gewohnt im Internet unter www.hassberge.de.

Die Vorgehensweise

Wer grippeähnliche Symptome hat und meint, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet der Mediziner die Daten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich.

Weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Landkreises Haßberge (www.hassberge.de).

Hingewiesen wird außerdem auf die Corona-Hotline - ein Service der Bayerischen Staatsregierung. Diese Einrichtung ist laut Landratsamt täglich - auch an den Wochenenden und Feiertagen - für alle Fragen rund um das Corona-Geschehen von 8 bis 18 Uhr unter Ruf 089/122220 zu erreichen. red