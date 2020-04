Eine weite Reise und weitere Pläne für Sänger

Der Vorsitzende Wolfgang Sippel eröffnete die Jahresversammlung des Gesangsvereins Sängerlust und gab seinen Bericht ab. Der Singstundenbesuch dürfte manchmal besser sein, meinte Sippel, hob jedoch die Auftritte positiv hervor. So etwa jene bei Jubiläen, dem Neujahrsempfang, der Altenehrung, 100 Jahre Schiedsrichter-Gruppe Bamberg in der St. Kilians Kirche in Hallstadt sowie ein Ständchen für den Ehrendirigenten Philipp Wolfschmitt zum 80. Geburtstag.

Der Verein hat zurzeit 101 Mitglieder, davon sind 12 aktive Frauen und 15 Männer. Der Kassiererin Hannelore Zajonz konnte eine ausgezeichnete Kassenführen bescheinigt werden.

Chorleiter Uwe Altenbach hob in seinem Bericht die vielen Aktivitäten während des vergangenen Jahres hervor.

Vergnügungsleiter Enrico Gruber ging auf die Aktivitäten ein, darunter die Maiwanderung nach Rattelsdorf, das Grillfest bei Familie Güthlein oder die Fahrt nach Heldritt zum Lustspiel. Höhepunkt war aber die Drei-Tagesfahrt nach Bautzen, wo man mit dem dortigen Chor einen schönen Abend verbracht hat. Geplant sind unter anderem ein Herbst- und Adventskonzert. red