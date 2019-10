Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis Freitag wurde die Außenbestuhlung einer Bäckereifiliale bei einem Einkaufsmarkt in der Lichtenfelser Straße in Bad Staffelstein beschädigt. Dabei wurden die Sitz- und die Rückenfläche zerschnitten, was einen Schaden von circa 100 Euro verursachte.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22230 in Verbindung zu setzen. red